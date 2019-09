An der Hohenzollernstraße in Mönchengladbach : Dauerbaustelle dauert noch etwas länger an

An der Hohenzollernstraße in Mönchengladbach

Mönchengladbach Vor Monatsende wird der seit einem Jahr an der Hohenzollernstraße stehende Zaun wohl nicht verschwinden. An einer Mauer, die einsturzgefährdet war, sind laut Stadt noch Restarbeiten nötig. Und danach wird noch etwas erledigt.

Der seit einem Jahr auf einem Stück des Gehwegs an der Hohenzollernstraße stehende Plastikzaun hat einen Kollegen bekommen: Eine zweite rot-weiße Absperrung verläuft parallel über die rechte Fahrbahn der Straße – damit Fußgänger zwischen den beiden Zäunen die daneben liegende Baustelle passieren können. Bis Ende des Monats dürfte sich daran auch nichts ändern: Nach Abschluss der Arbeiten an der Stützmauer, die den Gehweg zum Grundstück der Grundschule Regentenstraße abgrenzt, wird noch das Trottoir neu plattiert.

Im September 2018 wurde also der Zaun aufgestellt – und dann passierte erstmals nichts auf der Baustelle. Zum Ärger von Anwohnern, die monatelang Wildkräutern beim Sprießen auf dem abgesperrten Trottoir zusahen. Dass die Sicherung der Mauer so lange dauere, erklärte die Stadt im Juli so: Die Bauarbeiten hätten ausgeschrieben werden müssen. Und dieses Verfahren habe so lange gedauert, dass die Arbeiten nicht in den Osterferien hätten aufgenommen werden können. In den Sommerferien werde jedoch ein Unternehmen dem Hof der Grundschule eine neue Decke verpassen und sich dann auch um die Mauer kümmern. Vielleicht seien auch nach Schulbeginn noch einige „Restarbeiten“ nötig, hieß es im Juli.