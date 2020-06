Bürgermonitor für Mönchengladbach : Verwahrloste Litfaßsäulen als „Dorn im Auge“

Mönchengladbach In seinem Wohnumfeld stieß Michael Duisberg auf zwei ungepflegte Litfaßsäulen. Für die Säulen ist nicht die Stadt, sondern das Werbe-Unternehmen Ströer verantwortlich. Das erwägt nun, die Zahl der Werbeflächen zu reduzieren.

Michael Duisberg ist in der Werbebranche aktiv und besitzt einen geschulten Blick für Werbung und Optik. Was er daher kürzlich in seinem Wohnumfeld erblickte, war ihm ein besonderes Ärgernis: ungepflegte Litfaßsäulen. Die eine steht an der Viersener Straße, schräg gegenüber dem Rathaus, zwischen Regenten- und Parkstraße. Die andere Säule befindet sich an der Franziskaner Straße, direkt an der Ecke zur Viersender Straße. Laut Duisberg lugten an der einen Säule sogar Plakatfetzen aus dem Jahr 2007 hervor. Ihn ärgert, dass die Litfaßsäulen nicht angemessen gepflegt waren. „Es waren total verwahrloste Litfaßsäulen, die mir nicht nur als Bürger, sondern auch als Angehöriger der Werbebranche ein Dorn im Auge sind. Es sieht einfach nicht schön aus und trägt nicht zu einem sauberen Stadtbild bei“, sagt Duisberg.