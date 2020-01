Bürgermonitor : Zaun lag drei Wochen am Iltisweg

Mönchengladbach Ein Bürger meldete die Gefahrenstelle, doch es passierte lange nichts.

Als Hans-Jürgen Johnen den umgekippten Bauzaun am Iltisweg das erste Mal sah, hatte er sich noch nicht so viele Sorgen gemacht. Als plötzlich Betonklötze auf der Straße lagen, änderte sich das schlagartig. „Die Straße ist dunkel, weil sie kaum beleuchtet wird, außerdem liegt die Baustelle in einer Kurve, und es gibt einen Kindergarten in der Nähe“, sagt Johnen. Weil er befürchtete, dass sich jemand verletzen könne und dass durch Vandalismus womöglich noch mehr passiert, informierte er das Ordnungsamt. „Die haben auch versprochen, gleich nachzuschauen“, sagt der aufmerksame Bürger. Doch dann geschah erst einmal nichts. Drei Wochen lang nicht.