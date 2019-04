Mönchengladbach : Zivilcourage gegen den Eisernen Rhein

Mönchengladbach Es war ein Schreckensszenario, dessen Planung die Menschen um Schlaf und Gesundheit bangen ließ – der „Eiserne Rhein“, der auf zwei Strecken durch das Gladbacher Stadtgebiet fahren sollte. Die Bürger-Initiative ERWIN hat erfolgreich dagegen gekämpft.

Wie stark der Lärm sein würde, das demonstrierte ERWIN 2001 vor seiner Gründung eindrucksvoll 400 erschrockenen Zuhörern mit einer CD in der Windberger Gaststätte Haus Baues. ERWIN übergab wenig später eine Liste mit 5000 Unterschriften an die Stadt: „Sie hatte das Thema bis dahin verschlafen. Dann aber wurde die ganze Region wach“, blicken Lamparter und Vieten zurück.

Es folgten jahrelang wiederkehrende Debatten, längst nicht nur am Niederrhein. Auch die Bundesregierung in Berlin, manchmal im Clinch mit der Landesregierung NRW, die entsprechenden Stellen in den Niederlanden und Belgien waren dabei, sogar mal der Internationale Gerichtshof in Den Haag. Die Industrie- und Handelskammern und der Fahrgastverband Pro Bahn sind für den Eisernen Rhein. Die Anlieger aber fürchten Lärm und Wertverfall ihrer Grundstücke, Regionalpolitiker und Bürger der betroffenen Kommunen sind dagegen, Naturschützer sowieso. Die häufig wechselnden Verkehrsminister in Berlin und Düsseldorf gerieten sich schon mal in die Haare, die Niederlande und Belgien ebenfalls.