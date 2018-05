Mönchengladbach: Bürger sollen Odenkirchen beurteilen

Mönchengladbach Studierende der Hochschule Niederrhein führen vom 30. Mai bis 22. Juni eine Bürgerbefragung durch.

Im Rahmen eines Seminars an der Hochschule Niederrhein, in dem es um die Planung und Umsetzung von Konzepten zur Verbesserung des Zusammenlebens in einem Stadtteil auf sozialer Ebene geht, führen Studenten des Studiengangs Soziale Arbeit von Mittwoch, 30. Mai, bis Freitag, 22. Juni, Bürgerbefragungen in Odenkirchen durch. Diese finden an unterschiedlichen Orten in Odenkirchen wie dem Wochenmarkt statt. Es wird dabei zum Beispiel gefragt, wie die Odenkirchener ihren eigenen Stadtteil sehen und welche Ideen sie für eine Bereicherung des Zusammenlebens in Odenkirchen haben.