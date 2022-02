Projekt in Mönchengladbach : Bürger werden am Lärmaktionsplan weiter beteiligt

Mönchengladbach Am Montag, 7. Februar, beginnt eine nächste Phase der Bürgerbeteiligung zur dritten Runde des Lärmaktionsplans, den die Stadt derzeit erarbeitet.

Dafür solle insbesondere das Formular auf der städtischen Website genutzt werden. Stellungnahmen können online, per E-Mail (lap@moenchengladbach.de) oder schriftlich bis zum 20. Februar eingereicht werden. Wegen der Pandemie sind Kundenbesuche in den Dienststellen der Stadtverwaltung nur nach Terminvereinbarung per Telefon (02161/ 25-8584, 02161/ 25-8573) oder per E-Mail (lap@moenchengladbach.de) unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregelungen möglich.