Buch erschienen : Neues Bauen in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Landschaftsverband hat als Beitrag zur 100jährigen Geschichte der Bauhaus-Architektur ein Buch herausgebracht. Unser Gastautor von der Mönchengladbacher Geschichtswerkstatt hat es bereits gelesen. Hier seine Einschätzung.

Vorgestellt werden das Schülerinnenwohnheim des Maria-Lenssen-Berufskollegs in Rheydt von 1932, die ehemals katholische Kirche St. Peter in Waldhausen (1933), die heute als Kletterkirche genutzt wird, und das Kolumbarium in Dahl (1931), ehemals Krankenhaus, Kloster und Kirche der Kamillianer, entworfen von keinem geringerem als einem der bekanntesten modernen Kirchenbauer in Deutschland, Dominikus Böhm. Erwähnung finden auch zwei freistehende Wohnhäuser, das Haus Stern in Rheydt (1928) und das Haus Driescher (1928) in Bonnenbroich-Geneicken. Mönchengladbach hat aber in Sachen moderner Architektur während der Weimarer Zeit darüber hinaus noch weitaus mehr zu bieten. Dass nicht alles in dem Buch dargestellt wird, ist sicherlich dem begrenzten Umfang geschuldet.