Zwei Mönchengladbacherinnen gaben nicht auf: Selbsthilfe: Ein Lichtblick bei Brustkrebs

Mönchengladbach Die Diagnosen waren ein Schock, doch Susanne Kersten und Nicole Simons ließen sich nicht unterkriegen. Sie gründeten die Selbsthilfegruppe „Elis Lichtblick“. Sie soll andere Brustkrebspatientinnen unterstützen.

Als Susanne Kersten vor fast zweieinhalb Jahren die Diagnose Brustkrebs bekam, geriet ihre Welt für kurze Zeit aus den Fugen. „Da stehst du also dann, hast Angst vor dem, was kommt und fühlst dich vor allen Dingen vollkommen alleine“, erzählt sie. Viel Zeit zu grübeln nahm sie sich aber nicht. „Eine Woche hat mein kleiner Schockzustand gedauert. Danach war ich mir sicher, dass ich es schaffen würde“, erinnert sie sich. Es folgten Operation, Chemotherapie, Bestrahlung. Das Ziel, wieder ganz gesund zu werden, hatte Susanne Kersten dabei immer fest im Blick. Mit Erfolg.

Im „Chemoraum“, wie die beiden das Zimmer nennen, in denen die Therapie stattfindet, wurde viel gelacht, geweint und erzählt. „Da sind wirklich alle Emotionen vertreten, hier nimmt niemand ein Blatt vor den Mund“, sagt Kersten. „Unter der Chemotherapie sind wir eben alle gleich. Der Raum ist für uns nichts Beängstigendes gewesen. Es war vielmehr sehr familiär, eigentlich richtig heimelig. Das haben wir vor allen Dingen auch Schwester Marina zu verdanken“, erzählt Simons. Erkrankte Frauen, und ganz selten auch Männer, sitzen hier in der Regel einmal wöchentlich für drei bis vier Stunden im „Chemoraum“.

Als die Idee für die Selbsthilfegruppe „Elis Lichtblick“ geboren wurde, war Susanne Kersten schon fertig mit ihrer Chemotherapie und Nicole Simons noch mitten drin. Eines war beiden Frauen klar: Wir möchten auch anderen Betroffenen helfen. Denn tatsächlich war für beide das Gefühl alleine zu sein das allerschlimmste. „Niemand, der nicht in derselben Situation ist oder war, kann eigentlich wirklich nachvollziehen, was in einem vorgeht“, sagt Kersten. Für die medizinische Beratung in „Elis Lichtblick“ steht Bashar Youssef vom Brustzentrum der Städtischen Kliniken zur Verfügung. Der Mediziner ist begeistert von der Initiative der beiden Frauen: „Das hier ist echte Selbsthilfe. Damit wird die Versorgung unserer Patientinnen optimiert.“