Sommer in Mönchengladbach Hier bieten Brunnen etwas Abkühlung an heißen Tagen

In der Stadt sprudeln Brunnen unter anderem im Bunten Garten an der Blumenparterre, am Martin-Luther-Platz in Odenkirchen, am Bismarckplatz, am Alten Markt, am Konstantinplatz in Giesenkirchen und am Rheydter Markt. Jeder sieht dabei anders aus, es lohnt sich also durchaus, auf Entdeckungstour zu gehen und sich die Brunnen einmal genauer anzuschauen.