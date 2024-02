Gastronomie in Mönchengladbach Die „Hasenbande“ bietet jetzt internationales Frühstück an

Mönchengladbach · Bekannt sind sie für ihr hausgebrautes Bier, für ihre Speisen fanden sie Inspiration in aller Welt. Ab sofort bieten die Betreiber der Hasenbande im Hensen auch einen Brunch an. Was auf der Speisekarte steht.

25.02.2024 , 11:34 Uhr

Josha Vitz und Ngoc Nga Lam bieten in ihrem Restaurant im Hensen nun auch Frühstück an. Foto: Maren Kaster