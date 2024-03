Livemusik in Mönchengladbach Kultband Brings kommt für ein Konzert nach Wickrath

Dank diesem Mix hat es Brings in den vergangenen Jahrzehnten geschafft, sich auf dem hart umkämpften Markt der Kölner Bands zu halten, und liefert in jeder Karnevalssession verlässlich mindestens eine neue Hymne. So wird das Konzert in Mönchengladbach auch eine musikalische Zeitreise, die vom inzwischen 20 Jahre alten Lied „Poppe, Kaate, Danze“, über Stücke wie „Mir sin Kölsche“ und „Kölsche Jung“ bis zu aktuellen Singles wie „Romeo & Julia“ reicht.