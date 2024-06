Briefwahl in Mönchengladbach 50 Räume voll Papier

Volker Lüttgen wirkt entspannt. Klar – dies ist nicht die erste Wahl, die er begleitet. Der Mann im rosafarbenen Polo-Hemd lehnt an einem Tisch im Eingangsbereich des Berufskollegs Volksgarten. Er unterhält sich, spricht mit seinem Team. Bis ein scherzhaft anmutender Ruf durch den Raum schallt: „Herr Vorstand, es ist bereits eine Minute vor sechs.“ Die Stimmung im Foyer schlägt sofort um. Alle anwesenden Wahlhelfer des Bezirks „43399“ schalten in einen Modus: geschäftsmäßig. Die Auszählung der Briefwahlstimmen in Mönchengladbach hat begonnen.