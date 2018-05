Mönchengladbach: Breite Unterstützung für Skater

Mönchengladbach Grüne und Linkspartei freuen sich über den Vorstoß der Groko.

Wenn es darum geht, eine sinnvolle Sache zu unterstützen, gibt es im Stadtrat manchmal kaum noch parteipolitische Grenzen. Wer regiert und wer in der Opposition sitzt, spielt dann keine Rolle mehr. Und so kann sich SPD-Fraktionschef Felix Heinrichs bei seinem jüngsten Vorstoß, den er mit seinem Kooperationspartner CDU zuvor abgestimmt hatte, darüber freuen, in dieser Sache auch die Grünen und die Linkspartei an seiner Seite zu haben. Konkret geht es darum, dem Verein "Rollbrett Union" und dessen Skater-Projekt eine nachhaltige Perspektive zu bieten.

Das Projekt ist vor einem Jahr als Zwischennutzung unter dem Namen "Rollmarkt" in einer leerstehenden Halle an der Rheydter Fußgängerzone gestartet. Es bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, zu bestimmten Zeiten kostenfrei zu skaten und sich in Workshops weiterzubilden. Das Problem ist die Finanzierung: Denn jeden Monat werden an diesem Standort 2500 Euro Miet- und Nebenkosten fällig. Ähnlich teuer wäre ein möglicher dauerhafter Alternativstandort auf dem Areal von SMS Meer im Westend. Von Spenden allein kann der Verein das nicht stemmen. Heinrichs will nun, dass die Stadt kurzfristig die Finanzierung bis Ende des Jahres übernimmt, damit das Projekt in Rheydt fortgeführt werden kann. Die Zeit soll genutzt werden, um ein nachhaltiges Konzept für eine dauerhafte Nutzung - möglicherweise im Westend - und Förderung zu erarbeiten.