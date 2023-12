Vorfälle in Mönchengladbach und Viersen Mutmaßlicher Feuerteufel nach Brandserie geschnappt

Hat die Brandserie in der Vitusstadt endlich ein Ende? In den anderthalb Jahren sind nachts immer wieder Autos in Flammen aufgegangen – teilweise mehrere Fahrzeuge an einem Ort, teilweise an mehreren Stellen über den Zeitraum von wenigen Stunden. In der Nacht zum 7. Dezember 2022 waren alleine sieben Fahrzeuge und eine Mülltonne in drei Stadtteilen betroffen. In der Nacht zum 12. Juli 2023 wurden offensichtlich zwei Autos in Rheindahlen angesteckt, die Flammen griffen auf drei weitere Pkw über. Dazu kommen etliche Fälle, bei denen es einzelne Autos oder auch Gartenlauben und Hecken traf. Gerade in den Sommermonaten hatten die Brandsachbearbeiter im zuständigen Kriminalkommissariat 11 der Mönchengladbacher Polizei alle Hände voll zu tun. Im Juli geschnappte Jugendliche wurden des Zündelns beschuldigt, nicht aber der Brandserie. Doch jetzt ist den Ermittlern offenkundig ein Durchbruch gelungen.