Brandanschlag in Mönchengladbach 30-Jähriger soll Feuer vor Tür gelegt haben – Festnahme in den Niederladen

Die Tat ereignete sich bereits am Dienstag, 9. Januar. An diesem Tag war es an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße An den Hüren zu einer vorsätzlichen schweren Brandstiftung gekommen. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach bewertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Daraufhin war eine Mordkommission eingesetzt worden. Im Zuge ihrer Ermittlungen nahm die niederländische Polizei am Mittwoch, 31. Januar, einen per europäischem Haftbefehl gesuchten 30-jährigen Tatverdächtigen fest.