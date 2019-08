Ein Patient verstorben, sechs Menschen verletzt : Zigarette löst Brand in Mönchengladbacher Klinik aus

Foto: dpa/Sascha Rixkens 5 Bilder Zimmerbrand im Bethesda Krankenhaus in Mönchengladbach.

Mönchengladbach Bei einem Feuer im Bethesda-Krankenhaus in Mönchengladbach ist in der Nacht zu Freitag ein Patient ums Leben gekommen. Nun gab die Polizei die Ursache bekannt: Eine brennende Zigarette hatte das Bett des Patienten in Brand gesteckt.

Als die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag das Evangelische Krankenhaus Bethesda Mönchengladbach erreichte, kam für den 51-jährigen Patienten, in dessen Zimmer es brannte, jede Hilfe zu spät. Nachdem die Brandmeldeanlage des Krankenhauses einen Alarm ausgelöst hatte, überprüfte die Feuerwehr die Lage. Als klar war, dass es tatsächlich brannte, wurde ein Großeinsatz ausgelöst, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Mönchengladbach.

Das Feuer breitete sich in einem Zimmer im zehnten Stock der Klinik, eine internistische Station, aus. Wie die Polizei nun bekannt gab, war der Patient in dessen Zimmer es brannte, starker Raucher. Brandursache war demnach eine brennende Zigarette. Der Mann hatte in seinem Krankenhausbett eine Zigarette angezündet. Am Bett muss sich allerdings auch die Sauerstoffmaske befunden haben, die er als Unterstützung von den Ärzten bekommen hatte. Die Kombination aus Glut und Sauerstoff hat den Brand ausgelöst. In Flammen stand aus diesem Grund auch nur das Bett des verstorbenen Patienten.

Aus Sicherheitsgründen haben die Einsatzkräfte in der Nacht sofort den gesamte Stock evakuiert. Die Feuerwehr richtete außerdem eine Etage tiefer ein Depot ein, versorgte von dort aus die evakuierten Patienten und dämmte das Feuer ein. Dies gelang auch, allerdings zog durch die gesamte Station dichter Rauch.

Ärzte und Sanitäter untersuchten in der Nacht 22 Patienten auf Verletzungen. Vier Patienten, die diensthabende Ärztin und die Nachtschwester seien wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt worden, sagte ein Sprecher des Krankenhauses.