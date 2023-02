Im Stadtteil Lürrip Vier Personen bei Brand in Mönchengladbach verletzt

Die Feuerwehr ist am Samstagabend zu einem Brand in einem viergeschossigen Zwölfparteienhaus in Mönchengladbach-Lürrip gerufen worden, teilt sie am Sonntag mit. Bei Eintreffen schlugen Flammen aus mehreren Fenstern im ersten Obergeschoss und es trat vermehrt schwarzer Brandrauch aus, heißt es in dem Bericht. Eine Vielzahl an Bewohnern habe das Gebäude zu dem Zeitpunkt bereits selbstständig verlassen können, jedoch wurden noch mehrere Personen darin vermutet. Die Feuerwehrleute löschten zuerst von außen, sodass der Brand an Intensität verlor. Weitere nachrückende Feuerwehreinsatzkräfte versuchten, unter Atemschutz zu den Personen vorzudringen, die sich noch im Gebäude befanden. Parallel dazu wurde der Brand im Inneren des Wohnhauses bekämft.