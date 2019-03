Mönchengladbach: Acht Jungen arbeiten am Boys’ Day in Awo-Kitas

Acht Jungen arbeiten am Boys’ Day in Awo-Kitas

Mönchengladbach Schüler ab der fünften Klasse nehmen am Schnuppertag in drei Awo-Kitas teil

Die Arbeiterwohlfahrt Mönchengladbach macht in diesem Jahr wieder beim „Jungen Zukunftstag”, dem sogenannten Boys’ Day mit, und lädt Schüler ab der fünften Klasse zum Schnuppertag am 28. März in eine der drei Awo-Kindertagesstätten oder in die Offene Ganztagsschule (OGS-Gruppen) ein.

Die Awo unterstützt den Boys’ Day, um die Berufsorientierung der Schüler zu fördern, um potenzielle Fachkräfte zu gewinnen aber auch, um bei Eltern eventuelle Vorurteile abzubauen. Inzwischen sind fünf Prozent aller Erzieher in Deutschland männlich. „Aber leider stehen sie schnell unter Generalverdacht, nicht nur bei Eltern sondern auch bei Mitarbeiterinnen. Dabei sind männliche Erzieher für die Identitätsentwicklung und die Rollenfindung von Jungen als auch Mädchen sehr wichtig“, sagt Awo-Geschäftsführer Uwe Bohlen. Und: „Die Kinder heute leben schließlich in einer bunten Welt, deren viele Facetten sie früh erfahren sollten. Wir möchten helfen diese Vourteile abzubauen.” Bohlen, ist froh, dass in den Awo-Kitas und OGS-Gruppen nicht in Rollenklischees und Geschlechterstereotypen gedacht wird. „In unseren Einrichtungen sind männliche Erzieher und Auszubildene bereits im Einsatz und immer willkommen – und wer weiß, vielleicht dürfen wir in ein paar Jahren auch die Tagespraktikanten des Boys’ Day 2019 in unseren Einrichtungen als Mitarbeiter begrüßen.“Bis jetzt haben sich für den Boys’ Day schon acht Jungen bei der Awo angemeldet.