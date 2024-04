Bundesliga in Mönchengaldbach Polizei rüstet sich für das „zweitbrisanteste Fußballspiel“

Wenn am Samstag, 13. April, in Mönchengladbach das Heimspiel gegen Borussia Dortmund angepfiffen wird, hoffen Zuschauer auf ein spannendes Fußballspiel. Für die Polizei bedeutet die Bundesliga-Begegnung dagegen in erster Linie viel Arbeit. Denn in Bezug auf Sicherheitsaspekte ist die Partie zwischen den beiden Borussias nach den DFB-Richtlinien als „Spiel unter Beobachtung“ klassifiziert. Sprich: Auseinandersetzungen neben dem Fußballfeld und außerhalb des Stadions sind möglich. Denn das Verhältnis der Problemfans beider Vereine untereinander wird als feindschaftlich eingestuft. Und weil darüber hinaus Dortmunder und Kölner Problemfans kooperieren und sich auch schon mal gegenseitig bei Auseinandersetzungen mit verfeindeten Fans anderer Vereine unterstützen, rangiert dieses Fußballspiel für die Polizei Mönchengladbach unter der Rubrik „zweitbrisantestes Fußballspiel der Saison“. Das heikelste ist – wie alle wissen – Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln.