Bundesligaspiel in Mönchengladbach : Borussia ist gut gerüstet für ihr zweites Geister-Heimspiel

Mönchengladbach Am Samstag empfängt Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga Bayer Leverkusen. Für den Klub ist es Corona-bedingt bereits das zweite Heimspiel ohne Zuschauer. Die Situation ist allerdings nicht mehr mit jener beim Spiel vor zwei Monaten gegen Köln vergleichbar.

Mit einem Heimspiel vor leeren Rängen hat Borussia Mönchengladbach schon vor gut zwei Monaten erste Erfahrungen gemacht. Am 11. März musste der Fußball-Bundesligist seine Partie gegen den 1. FC Köln ohne Fans bestreiten – es war das erste Corona-bedingte Geisterspiel in der nun wieder angelaufenen Saison. Doch wenn Gladbach am Samstag (15.30 Uhr) Bayer Leverkusen empfängt, wird es für den Klub ein ganz anderes Geisterspiel sein.

„Wir haben jetzt definitiv andere Bedingungen, denn gegen Köln waren noch Veranstaltungen mit bis zu 1000 Personen erlaubt und es gab noch keine Kontaktbeschränkungen. Nun ist durch das DFL-Konzept alles genau definiert. Da haben wir als Stadionbetreiber keinen Spielraum“, sagt Borussias Pressesprecher Markus Aretz. So sieht das Konzept vor, dass sich maximal 300 Personen zeitgleich rund um das Stadion aufhalten dürfen. So musste sich Borussia die Frage stellen, wer wo für den Ablauf der Partie unabdingbar ist.

Beispielsweise wird es im Innenraum, in dem sich maximal 100 Personen aufhalten dürfen, statt zwölf nur vier Balljungen geben. Deswegen können für ein flüssiges Spiel an vielen Stellen nur Bälle parat gelegt werden. „Es sind nun eben Heimspiele im Notbetrieb“, sagt Aretz. Auf der Tribüne sind Borussia acht Plätze für ihre Delegation zugewiesen. „Die werden aber nicht nur für unser Präsidium, sondern auch für Personen genutzt, die für die Durchführung des Spiels gebraucht werden“, sagt Aretz. Zudem werde wie vorigen Samstag in Frankfurt auf der Tribüne ein Bereich für die Ersatzspieler abgegrenzt, der dann zum Innenraum zähle. „Das Spiel in Frankfurt war auf jeden Fall gut, um sich alles vorab noch einmal genau anzuschauen. Im Prinzip lässt das Konzept aber nicht viel Spielraum, daher sind nur Kleinigkeiten aufgefallen“, sagt Aretz.