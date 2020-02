Borussia : Laumens Israel-Film und Borussias diplomatischer Beitrag

Mönchengladbach Die Dokumentation „Geheimmission Israel. Wie der Fußball die Geschichte veränderte“ erzählt die Umstände der ersten Israel-Reise der Borussen.

Die Angst flog mit, da sind Horst Köppel und Herbert Laumen 50 Jahre danach ganz ehrlich. In dem Bundeswehr-Flieger saß am 25. Februar 1970 nur Borussias Team. Die Maschine hatte kein Kennzeichen, die Flugroute war unbekannt, ebenso der Zeitplan des Fluges. Und es stand, auch wenn es nur um ein Fußball-Match ging, viel auf dem Spiel. Die Partie, in der Gladbach 6:0 gegen Israels Nationalteam gewann, war ein Wendepunkt in den Beziehungen zwischen Deutschland und Israel.

Herausgekommen ist ein spannendes Stück über die deutsche Geschichte, in dem deutlich wird, welche Kraft der Fußball auch jenseits des Rasengevierts entfalten kann. Zugleich ist es ein Film über eine große Freundschaft, die nicht nur Grenzen, sondern tiefe Gräben überwunden hat: Hennes Weisweiler und der israelische Trainer Emanuel „Eddy“ Schaffer lernten sich an der Sporthochschule in Köln kennen und schätzen. Und sie verabredeten ein Spiel ihrer Teams in Israel. Dass es am 25. Februar 1970, also noch vor Gladbachs erster Meisterschaft, realisiert werden konnte, war durchaus eine Sensation. Zwar hatte es am 12. August 1969 schon das „Hinspiel“ in Deutschland gegeben (3:0 für Gladbach), doch nun reiste zum ersten Mal eine deutsche Fußballmannschaft nach Israel. Sportlich war das Spiel, das zwischen zwei Bundesliga-Einsätzen stattfand, „vielleicht eine der besten Spiele, die wir je gemacht haben“, sagt Laumen. „Es war das großartigste Spiel, das Israel je gesehen hat“, sagt in dem Film auch Israels wohl bekanntester Fußballer Mordechai Spiegler, der damals mitspielte.