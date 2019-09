Prozess in Mönchengladbach : Ex-Borusse Alvaro Dominguez wegen Rolex-Streit vor Gericht

Mönchengladbach Alvaro Dominguez prozessiert vor dem Landgericht gegen seine frühere Freundin. Die Richterin hatte persönliches Erscheinen beider Parteien angeordnet.

Nach dem Ende ihrer Beziehung im April 2018 trafen sich Ex-Fußballprofi Alvaro Dominguez, der bis 2016 bei der Borussia unter Vertrag stand, und seine frühere Lebensgefährtin am Dienstag vor Gericht wieder. Der Streitpunkt: eine Rolex-Daytona-Armbanduhr. Nachdem die Beziehung durch den 30-Jährigen beendet wurde, habe die Frau ihn um 20.000 Euro gebeten, um ein neues Leben in Deutschland anzufangen. Beide wohnten damals in Madrid. Er habe diesen Betrag zunächst nicht zahlen wollen, da sie bereits eine Uhr, Kleidung und diverse Handtaschen erhalten habe, erklärte Dominguez vor Gericht. Dominguez' Angebot an seine Freundin nach der Trennung: Sie solle ihm die gebrauchte Uhr geben, die in etwa diesen Wert habe, und er würde ihr 13.000 Euro geben.