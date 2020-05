Evakuierung und Straßensperren : Bombenfund in Mönchengladbach

Bombenfund in Mönchengladbach

Diese Bombe entschärften Stefan Höreth (l.) und Christoph Wassenberg im April in Mönchengladbach. Foto: KBD

Mönchengladbach Die 250 Kilo schwere Fliegerbombe wurde am Donnerstagmorgen bei Bauarbeiten gefunden. Sie soll um 15 Uhr entschärft werden. Dafür werden Straßen gesperrt und der Bahnverkehr unterbrochen.

Bei Bauarbeiten an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße im Mönchengladbacher Stadtteil Güdderath ist am Donnerstag gegen 11 Uhr eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit Heck- und Frontaufschlagzünder entdeckt worden. Wie die städtische Pressestelle mitteilte, muss die Bombe noch heute entschärft werden. Dies wird der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf um 15 Uhr erledigen. Ein Sicherheitsradius von 300 Metern um den Fundort muss dafür evakuiert werden. In dem Bereich sind lediglich 16 Anwohner betroffen, allerdings auch eine Reihe von Gewerbebetrieben.