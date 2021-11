Nach Schwierigkeiten bei Evakuierung : Bombe in Mönchengladbach entschärft – Menschen dürfen zurück in Wohnungen

Bombe in Mönchengladbach entschärft – Menschen dürfen zurück in Wohnungen

In Mönchengladbach wurde am Samstagnachmittag eine Bombe entschärft. Foto: Sascha Rixkens

Update Mönchengladbach Zunächst war der Zünder entfernt und mit einem lauten Knall gesprengt worden, jetzt geht von der Fliegerbombe keine Gefahr mehr aus. Die Sperrungen in Mönchengladbach sind aufgehoben.

Mit mehr als einer Stunde Verzögerung hatte die Entschärfung der Fliegerbombe gebonnen. Zunächst war der Zünder mit einem lauten Knall geprengt worden. Dann dauerte es noch etwas, bis die 250-Kilogramm-Bombe sicher verladen worden war. Um 15:30 Uhr konnte Tim Hoferichter vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf Entwarnung geben. Die Menschen konnten nach gut sechs Stunden zurück in ihre Häuser.

Auf dem Bahngelände an der Eisenbahnstraße war Freitagabend bei Gleisbauarbeiten eine 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie sollte eigentlich um 12 Uhr entschärft werden. Doch viele Menschen weigerten sich, das Sperrgebiet zu verlassen. Zum Teil zeigten sie sich völlig uneinsichtig, sagte ein Stadtsprecher. Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst drängten mit erhöhtem Nachdruck die Personen aus dem Evakuierungsbereich. Eine Frau soll sich mit ihrem Kind in ihrer Wohnung verschanzt haben. Auch gab es noch Probleme mit einem Krankentransport. In diesem Fall waren die Menschen ebenfalls nicht gewillt, freiwillig ihre Wohnung zu räumen. Die Polizei musste erneut einschreiten.