Straßensperrungen aufgehoben : Weltkriegsbombe in Mönchengladbach erfolgreich entschärft

Eine entschärfte Bombe liegt auf einer Wiese (Symbolbild). Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Mönchengladbach Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist am Dienstag in Mönchengladbach eine Bombe gefunden worden. Sie wurde am Abend auf dem ehemaligen REME-Gelände entschärft.

Bei den Sondierungsarbeiten auf dem Gelände an der Lürriper Straße war am Dienstag erneut eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, ging von der Bombe keine Gefahr aus.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf war vor Ort. Aus Sicherheitsgründen musste der Bereich im Radius von 300 Metern um die Fundstelle evakuiert werden. Die Evakuierung hatte um 15 Uhr begonnen und verlief reibungslos. Etwa ein Dutzend Menschen machte vom Krankentransportdienst der Feuerwehr Gebrauch. Eine Sammelstelle war im Jugendzentrum an der Stepgesstraße 20 eingerichtet. Die Feuerwehr fuhr mit Lautsprecherwagen durch das Sperrgebiet. Die Straßen rund um die Fundstelle wurden ebenfalls ab 15 Uhr gesperrt.

+++Bombenfund auf ehemaligem REME Gelände+++Bombe entschärft. #BombeMG — Stadt MG (@StadtMG) 9. April 2019

Von der Evakuierung des 300 Meter Radius waren rund 1000 Personen betroffen. Es waren dieselben Bewohner und Firmen, die auch am 13. März ihre Wohnungen und Büros wegen eines Bombenfundes auf dem REME-Gelände verlassen mussten. Die Bombe, die vor circa drei Wochen gefunden wurde, lag nur wenige Meter von dem Fundort vom Dienstag entfernt. Deshalb wurden die gleichen Sicherheitsvorkehrungen (Evakuierungsgebiet, Straßensperrungen etc.) getroffen, wie beim damaligen Einsatz. In der Turnhalle der Schule an der Rohrstraße fielen die Veranstaltungen (Kurse etc.) am Dienstag aus. Busse für die Evakuierung standen ab 15 Uhr breit.

Der innere Radius wurde evakuiert, im äußeren durfte während der Entschärfung niemand das Haus verlassen. Foto: Stadt MG

Die Bahnstrecke von Mönchengladbach Richtung Düsseldorf war kurz vor der Entschärfung gesperrt worden. Betroffen waren die Linien RE4 und S8 zwischen Mönchengladbach Hauptbahnhof und Neuss Hauptbahnhof. Auch einige Buslinien der NEW mussten umgeleitet werden.

Im Radius von 300 bis 500 Metern um die Fundstelle durften sich während der Entschärfung keine Personen im Freien aufhalten. Außerdem mussten die Fenster geschlossen bleiben. Aus Sicherheitsgründen wurden die Straßen an und rund um die Fundstelle gesperrt.

