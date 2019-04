Bombenfund in Mönchengladbach : In Rheydt werden mehrere Straße ab 18.15 Uhr evakuiert

Mönchengladbach Beim Abriss einer alten Gärtnerei sind Arbeiter im Gladbacher Stadtteil Rheydt auf eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Eine Evakuierung beginnt gegen 18.15 Uhr, ebenso die Straßensperrungen.

An der Ponger Straße in Mönchengladbach ist am Donnerstagnachmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf ist bereits vor Ort, die 250-Kilo-Bombe soll voraussichtlich noch am Abend entschärft werden.