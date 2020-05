Evakuierung läuft : Weltkriegsbombe in Mönchengladbach gefunden

Mönchengladbach Im Sicherheitsbereich müssen die A61 und die Anschlussstelle Mönchengladbach-Wickrath sowie der Reststrauch für die Zeit der Entschärfung komplett gesperrt werden. Auch der Bahnverkehr wird zeitweise eingestellt.

Bei Überprüfungsarbeiten für eine Baumaßnahme in Mönchengladbach wurde am heutigen Mittwoch, 13. Mai, am Reststrauch in unmittelbarer Nähe zu einem Baumarkt eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die 250-Kilogramm-Bombe britischer Herkunft soll bereits heute um 14.15 Uhr entschärft werden.