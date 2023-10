Fälle in ganz Deutschland Bombendrohung auch an Mönchengladbacher Schule

Demnach sei die Behörde am Montag, 23. Oktober, gegen 7.55 Uhr von der Schule in Kenntnis gesetzt worden, dass dort am Vorabend per E-Mail eine Bombendrohung eingegangen sei. In Absprache mit der Schulleitung veranlasste die Polizei vorsorglich die Räumung des Schulgebäudes. Dort fand am Montag kein Unterricht statt. Stattdessen wollte das Kollegium eigentlich eine ganztägige Fortbildung absolvieren. Diese wurde vor dem Hintergrund der Drohung abgesagt. Polizisten waren am Montag im Bereich der Schule verstärkt im Einsatz. Das Gebäude wurde auch durchsucht, wie eine Polizeisprecherin unserer Redaktion sagte. Dabei kam aber kein Bombenspürhund zum Einsatz.