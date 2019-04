Evakuierung ab 15 Uhr : Erneut Weltkriegsbombe in Mönchengladbach gefunden

Mönchengladbach Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen wurde am Dienstagmorgen auf einem Gelände in Mönchengladbach eine Weltkriegsbombe gefunden. Um 15 Uhr beginnt die Evakuierung. Während der Bombenentschärfung gegen 18 Uhr wird die Bahnstrecke gesperrt.

Bei den Sondierungsarbeiten auf dem ehemaligen REME-Gelände an der Lürriper Straße in Mönchengladbach ist am Dienstag erneut eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll um 18 Uhr entschärft werden. Wie die Feuerwehr mitteilt, geht von der Bombe derzeit keine Gefahr aus.

Betroffen von der Evakuierung sind dieselben Bewohner und Firmen, die auch am 13. März ihre Wohnungen und Büros wegen eines Bombenfundes auf dem REME-Gelände verlassen mussten. Die Bombe, die vor circa drei Wochen gefunden wurde, lag nur wenige Meter von dem jetzigen Fundort entfernt. Deshalb werden die gleichen Sicherheitsvorkehrungen (Evakuierungsgebiet, Straßensperrungen etc.) getroffen, wie beim damaligen Einsatz.

Im 300 Meter Radius liegt die Hauptschule Heinrich-Lersch-Straße. Da der Unterricht um 15.45 Uhr endet, müssen keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden. In der Turnhalle der Schule an der Rohrstraße fallen die Veranstaltungen (Kurse etc.) am Dienstag aus.