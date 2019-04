Entschärfung am Abend geplant : Erneut Weltkriegsbombe in Mönchengladbach gefunden

Der innere Radius wird evakuiert, im äußeren darf während der Entschärfung niemand das Haus verlassen. Foto: Stadt MG

Mönchengladbach Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen wurde am Dienstagmorgen auf einem Gelände in Mönchengladbach eine Weltkriegsbombe gefunden. Sie soll noch am Dienstag entschärft werden.

Bei den Sondierungsarbeiten auf dem ehemaligen REME-Gelände an der Lürriper Straße in Mönchengladbach ist am Dienstag erneut eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie wird voraussichtlich am frühen Abend entschärft.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf ist vor Ort. Aus Sicherheitsgründen muss der Bereich im Radius von 300 Metern um die Fundstelle evakuiert werden. Die Bewohner und Gewerbetreibenden werden von Mitarbeitern des Ordnungsamtes benachrichtigt. Derzeit finden Gespräche mit der Stadt und der Polizei statt.

Betroffen von der Evakuierung sind dieselben Bewohner und Firmen, die auch am 13. März ihre Wohnungen und Büros wegen eines Bombenfundes auf dem REME-Gelände verlassen mussten. Die Bombe, die vor circa drei Wochen gefunden wurde, lag nur wenige Meter von dem jetzigen Fundort entfernt. Deshalb werden die gleichen Sicherheitsvorkehrungen (Evakuierungsgebiet, Straßensperrungen etc.) getroffen, wie beim damaligen Einsatz.

Im Radius von 300 bis 500 Metern um die Fundstelle dürfen sich während der Entschärfung keine Personen im Freien aufhalten. Außerdem sollten die Fenster geschlossen bleiben. Aus Sicherheitsgründen werden die Straßen an und rund um die Fundstelle gesperrt.

Für Rückfragen von Anwohnern hat die Stadt Mönchengladbach eine Bürgerhotline geschaltet, die unter der Rufnummer 02161 25 54321 zu erreichen ist.

Alle Informationen für die betroffenen Anwohner und Betriebe, unter anderem die Adressen des Gebietes, das evakuiert werden muss, sowie die Liste der Straßen, die gesperrt werden, werden auf der Internetseite der Stadt eingestellt.

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

(gap)