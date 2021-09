Straßenfußball-Turniere in Mönchengladbach : De Kull startet in die Bolzplatzliga

Die Spiele in der Bolzplatzliga von De Kull starten am Sonntag auf dem Platz Hülserkamp in Mönchengladbach. Foto: Leon Glitt

Mönchengladbach Am Sonntag beginnt die Bolzplatzliga für Zwölf- bis 17-Jährige in Mönchengladbach. Der Jugendhilfeträger De Kull wird jeden Monat einen Spieltag ausrichten. Das Finale findet an einem besonderen Ort statt.

Vermutlich wird jeder fußballbegeisterte Jugendliche schon einmal davon geträumt haben in einem Bundesliga-Stadion zu spielen. Für die Mannschaften der Bolzplatzliga, die vom Jugendhilfeträger De Kull ab Sonntag ausgerichtet wird, könnte das Realität werden. Denn Bundesligist Borussia Mönchengladbach unterstützt die Aktion von De Kull nicht nur, sie lädt für das Finalturnier der Bolzplatzliga auch in den Borussia-Park ein. „Wir werden das Finaltunier bei uns ausrichten“, sagt Borussia-Geschäftsführer Stephan Schippers.

Der erste Spieltag der Straßenfußball-Liga wird am Sonntag, 26. September, auf dem Bolzplatz Hülserkamp ausgetragen. Alle Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren können sich mit ihren Teams für die Liga anmelden. Das geht schon im Vorfeld über die Social Media Kanäle oder die Internetseite von De Kull – oder direkt am Sonntag vor Ort. Anstoß zur ersten Partie ist um 12 Uhr. „Viele Jugendlichen können es kaum erwarten, dass es endlich losgeht“, sagt Leon Glitt, Organisator bei De Kull. „Wir freuen uns auch, dass der erste Spieltag im Rahmen des Mönchengladbacher Familienfestes stattfindet.“

De Kull plant für die Bolzplatzliga insgesamt zwölf Spieltage – jeden Monat einen. Die genauen Daten und Orte der wechselnden Bolzplätze werden spätestens am Spieltag davor an die Jugendlichen kommuniziert. Darüber hinaus bietet der Jugendhilfeträger für die teilnehmenden Teams Training auf ihrem heimischen Bolzplatz an. Glitt sagt: „Die Teams können sich bei uns melden, dann kommen wir bei ihnen vorbei. Wir möchten ja mit den Jugendlichen in Kontakt bleiben und den Sport nutzen, um die Kinder abzuholen und ihnen Werte zu vermitteln. Fußball verbindet.“