Sechs Bands rocken Mönchengladbach Bobfest im Sparkassenpark hat begonnen

Das ist bei dem hochkarätigen wie abwechslungsreichen Programm nicht überraschend: Unter anderem ist die britische Indie-Rock-Band The Subways mit dabei, die vor allem für laute, schnelle und ausgelassene Lieder steht. Mando Diao kennt spätestens seit ihrem Hit „Dance with Somebody“ wohl jeder Fan von guter Blues-, Indie- und Rockmusik. Und die Musiker von Fury in the Slaughterhouse haben sowieso seit Jahrzehnten einen festen Platz in der internationalen Musikwelt. Es ist heute die einzige Deutschland-Show der Band in diesem Jahr.