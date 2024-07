Festival in Mönchengladbach Dreißig Grad, sechs Bands und ein Gewitter – so war das Bobfest 2024

Es ist ein ungewohntes Bild, das sich noch um 12 Uhr vor dem Sparkassenpark bietet. Üblicherweise haben sich eine Stunde vor dem Einlass zu einem Konzert bereits Warteschlangen bis zu den nächsten Straßenkreuzungen gebildet. Am Samstag, 20. Juli, stehen nur eine Handvoll Gäste vor dem Tor, die anderen haben sich in den Schatten der Bäume auf Parkplatz P4 verteilt. Bei 30 Grad freut man sich eben über jede Abkühlung, und noch wissen die Wartenden nicht, was sich die Gastgeber dafür ausgedacht haben. Trinkwasser kann man kostenlos nachfüllen, ansonsten gibt es verschiedene Kaltgetränke und Softeis. Der heimliche Star des Tages ist aber die Sprinkleranlage, die den hinteren Bereich des Innenraums und je nach Windrichtung die unteren sechs Reihen der Tribüne erfrischt. Immer wieder gehen Gäste dorthin, um sich abzukühlen. Da ahnt noch niemand, dass es die ungewollt heftige Abkühlung in Form eines Gewitters am Abend noch geben sollte und den Auftritt des Headliners Fury in the Slaughterhouse verzögern sollte.