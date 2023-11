Termine in Mönchengladbach So läuft eine Blutspende beim Deutschen Roten Kreuz ab

Blutspenden können Interessierte in Mönchengladbach am Dienstag, 7. November, von 15 bis 19 Uhr an der Realschule am Volksgarten (Luise-Vollmar-Straße 25) und am Freitag, 10. November, von 15 bis 19 Uhr am evangelischen Gemeindehaus in Odenkirchen (Pastorgasse 9). Das DRK bittet darum, die Termine vorher auf der Internetseite www.blutspende.jetzt zu reservieren. Außerdem sollten die Spender ihren Personalausweis oder Führerschein zur Blutspende mitbringen.