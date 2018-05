Mönchengladbach: "Blumentopf-Verbot" löst Proteste aus

Mönchengladbach Viele Bürger finden es unbegreiflich, dass auf dem Rheydter Marktplatz zur Abgrenzung der Außengastronomie keine dekorativen Pflanzkübel aufgestellt werden dürfen. Sie wehren sich nun mit verschiedenen Aktionen.

Lasst Blumen sprechen? In Rheydt wohl eher nicht. Auf dem Marktplatz ist das Aufstellen von Pflanzkübeln bekanntermaßen verboten. Die rigide Verordnung in der Gestaltungssatzung haben die Bürger nie so recht verstanden. Und das wollen sie jetzt noch einmal ganz deutlich zeigen.

Und er ist nicht der einzige Bürger, der eine Protestaktion gegen das Blumenkübelverbot startete. Anke Hamacher legte im Ratskeller Meinungs-Zettelchen zu diesem Thema aus. Gleich am ersten Tag füllten Bürger die Zettel aus und schrieben "Blumen sind doch schön" oder auch "Was bilden sich die Politiker eigentlich ein". 60 Kommentare kamen in wenigen Stunden zusammen. "Und das war nicht an einem Wochenende, sondern an einem ganz normalen Mittwoch", sagt Anke Hamacher. Alle diese Zettel - es sollen mehr als 200 sein - sowie die Facebook-Kommentare zu der strengen Gestaltungssatzung vom letzten Jahr hat Anke Hamacher in einem "blumigen Album" zusammengefasst, das bereits fertig im Ratskeller ausliegt. Und weil es so viele Kommentare sind, klebt die Rheydterin aktuell noch in ein zweites Album. "Ich habe schon vier Klebestifte verbraucht", sagt sie und lacht. Die Alben, die sie dem Oberbürgermeister übergeben will, haben sogar einen Titel: "Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben - auf dem Rheydter Marktplatz leider nicht."