Diskussion um Straße in Mönchengladbach „Wir könnten doch den Adenauerplatz umbenennen“

Die Stimmung in der Zentralbibliothek ist angespannt. Mit verschränkten Armen sitzen Anwohner in der Wandelhalle und warten auf den Beginn der Infoveranstaltung. Eine Unterschriftenliste wird hervorgeholt, die Gladbacher sprechen sich noch einmal ab. Für viele hier scheint klar zu sein: Sie wollen weiter an der Blücherstraße wohnen, eine Umbenennung kommt für sie nicht infrage.