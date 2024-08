Polizei und Feuerwehr Mönchengladbach im Dauereinsatz Blitze, Überflutungen, Ampelausfälle – wie das Unwetter wütete

An der Zedernstraße in Schrievers und an der Straße Greifenbergsacker in Wickrath schlugen Blitze in Dächer ein. In Windberg und Waldhausen standen ganze Straßenzüge unter Wasser. Die Immelmann-, Waldnieler- und Monschauer Straße und Hehnerholt mussten teilweise gesperrt werden. Einige Keller waren vollgelaufen und mussten ausgepumpt werden. Brandmeldeanlagen wurden ausgelöst.