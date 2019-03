Schulleiterbüro durchwühlt : Einbrecher wüten in zwei Mönchengladbacher Grundschulen

Ein Einbrecher an einer Wohnungstür. (Symbolfoto). Foto: dpa, bom cul

Mönchengladbach Die Täter brachen in einer der Schulen gewaltsam mehrere Zwischentüren auf und durchwühlten unter anderem das Büro des Schulleiters nach Wertgegenständen. Die Polizei sucht Zeugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag sind Einbrecher gleich in zwei Mönchengladbacher Grundschulen eingestiegen. Zwischen Mittwoch, 6.45 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr, drangen sie in ein Grundschulgebäude an der Dohler Straße im Stadtteil Bonnenbroich-Geneicken ein.

Zunächst versuchten die Täter eine Zugangstür aufzubrechen, was ihnen trotz einer massiven Vorgehensweise nicht gelang. Schließlich hebelten sie gewaltsam ein Fenster auf. Im Inneren gingen sie laut Polizeibericht weiter brachial vor und drangen gewaltsam durch mehrere verschlossene Zwischentüren. In den Räumen der Schulleitung durchsuchten sie sämtliche Schränke und Behältnisse nach Wertsachen. Was entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

In die Räume einer Grundschule an der Rohrstraße im Stadtteil Lürrip sind bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 17.35 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr, eingebrochen. Dort versuchten sie zunächst, eine Seitentür aufzuhebeln, was aber nicht klappte. Anschließend hebelten sie ein Toilettenfenster auf und kletterten durch dieses ins Gebäude. Die Einbrecher suchten in diversen Büroräumen intensiv nach Diebesgut und entwendeten Geld.

Die Polizei sucht Zeugen, die tat­relevante Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die oder den Täter geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer 02161 290.

(gap)