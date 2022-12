Bengalos in Supermarkt geworfen Staatsschutz ermittelt nach versuchter Brandstiftung in Mönchengladbach

Der Staatsschutz ermittelt wegen Sachbeschädigung und versuchter Brandstiftung in einem Fall, der sich vergangenes Wochenende in Pongs zugetragen hat. Wie die Polizei jetzt mitteilte, haben bisher unbekannte Täter an einem Supermarkt an der Dahlener Straße Graffiti mit politischen Aussagen hinterlassen. Diese seien „der linksautonomen Szene zuzuordnen“, heißt es von der Polizei Mönchengladbach. Die Unbekannten hätten eine Scheibe eingeworfen und Bengalos gezündet.