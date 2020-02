Vermisstensuche in Mönchengladbach : Wer hat Stefan Paul S. gesehen?

Mönchengladbach Vor einer Woche gab es den letzten Kontakt zu dem Mann. Der Polizei liegen Hinweise vor, dass eine Gefahr für Leib und Leben des 66-Jährigen bestehen könnte.

Die Polizei in Mönchengladbach sucht Stefan Paul S. Der 66-Jährige wird seit Freitag, 31. Januar, vermisst. An diesem Tag konnte er gegen 16.30 Uhr letztmalig an seiner Wohnanschrift in der Mönchengladbacher Innenstadt telefonisch erreicht werden. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Es liegen Hinweise vor, dass eine Gefahr für Leib und Leben des 66-Jährigen bestehen könnte. Bisherige Ermittlungen blieben ohne Erfolg. Deshalb bittet die Polizei Mönchengladbach nun die Öffentlichkeit bei der Suche nach dem Vermissten um Mithilfe.