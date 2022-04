14-Jährige aus Mönchengladbach vermisst : Wer hat Clara W. gesehen?

Mönchengladbach Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zum Verbleib der 14-jährigen Clara W. Sie soll schon mehrfach ausgerissen sein, heißt es.

Das Mädchen wurde durch Sorgeberechtigte bei der Polizei vermisst gemeldet. Seit dem 12. März ist sie nicht nach Hause gekommen. Clara ist in der Vergangenheit mehrmals ausgerissen, teilt die Polizei mit.

Aus Aktivitäten in Social Media geht hervor, dass sie sich zwischenzeitlich bei einer Freundin in Kerpen Horrem (Rhein-Erft-Kreis) aufhielt. Dort konnte sie bisher jedoch nicht angetroffen werden. Am 30. März war sie im Raum Köln.