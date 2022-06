Zeugensuche in Mönchengladbach : Unbekannter Mann vergewaltigt 38-Jährige

Mönchengladbach Mit Gewalt zwang der Mann die Frau zu sexuellen Handlungen. Als das Handy des Mannes klingelte, soll er von ihr abgelassen und sich mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung entfernt haben. Mit einer Personenbeschreibung sucht die Polizei Mönchengladbach Zeugen.

Eine 38-jährige Frau ist in der Nacht zu Sonntag Opfer einer Sexualstraftat geworden. Das meldet die Polizei am Montag und sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Der Vorfall ereignete sich demnach am Sonntag, 12. Juni, gegen 3 Uhr an der Steinmetzstraße/ Bellstieg in Mönchengladbach.