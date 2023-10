Unfallflucht in Mönchengladbach Rempler lässt Radfahrer verletzt zurück

Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwoch, 11. Oktober, gegen 16.40 Uhr an der Straße Willicher Damm im Stadtteil Uedding. Laut eignen Angaben war der 38-jährige Geschädigte auf dem Radweg, der parallel zur Straße verläuft, in Richtung Nordring unterwegs, als ihn ein anderer Radfahrer überholte. Dabei sei der Unbekannte so dicht an ihm vorbeigefahren, dass es zum Körperkontakt der beiden kam und der 38-Jährige stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der andere Radfahrer habe unbeirrt seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um ihn zu kümmern.