Elfjähriger in Mönchengladbach verletzt BMW-Fahrer rammt Auto, flüchtet und lässt Fahrzeug zurück

Der Unfall ereignete sich demnach am Montag, 1. Januar 2024, gegen 2.30 Uhr auf der Straße Regioparkring an der Grenze der Stadtteile Odenkirchen-West und Sasserath. Ein mit drei Personen (ein 49-jähriger Mann, eine 45-jährige Frau und ein elfjähriger Junge) besetzter Mercedes befuhr die Straße in Richtung des Kreisverkehrs an der L39/ Goerdshof.