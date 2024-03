Frontalzusammenstoß in Mönchengladbach 83-Jähriger nach schwerem Verkehrsunfall gestorben

Mönchengladbach · Bei dem Frontalzusammenstoß sind am Dienstag drei Personen schwer verletzt worden. Der älteste Betroffene schwebte in Lebensgefahr. Nun ist er an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.

21.03.2024 , 13:39 Uhr

Der 83-jährige Mann, der bei einem Unfall auf der Berger Dorfstraße lebensgefährlich verletzt wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag, 21. März, mit. Der Senior sei demnach in der Nacht zuvor den Folgen seiner Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Dieser Artikel wird aktualisiert. Hier geht es zur Bilderstrecke: Fotos vom Hubschrauber-Einsatz in Wickrathberg

