Nach Unfall in Mönchengladbach 18-jähriger Motorradfahrer noch immer in Lebensgefahr

Der 18-Jährige war am 16. November nachmittags auf der Hardter Straße in Richtung Bundesstraße unterwegs gewesen. Auf Höhe der Straße Vogtsgarten kollidierte er mit dem Auto einer 61-Jährigen, die ersten Ermittlungen zufolge über die entgegenkommende Fahrbahn fuhr, um zu einer Grundstückseinfahrt zu gelangen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Motorradfahrer schwerste, lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 61-Jährige wurde von Notfallseelsorgern betreut und noch am Abend in die Obhut von Angehörigen übergeben.