Unfall in Mönchengladbach : 86-jähriger Autofahrer prallt fast frontal in Lkw und verletzt sich schwer

86-jähriger Autofahrer prallt fast frontal in Lkw und verletzt sich schwer

Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Scheinbar dachte der Mann, dass er wie gewohnt zwei Spuren nutzen konnte – doch durch eine Baustelle gab es plötzlich Gegenverkehr. Wegen des Unfalls gab es erhebliche Staus.

Ein 86-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geschah das Unglück gegen 11.30 Uhr im Baustellenbereich auf der Hohenzollernstraße, zwischen Saumstraße und Bergstraße.

Vermutlich war der 86-Jährige in der Annahme, er könne wie gewohnt beide Fahrstreifen benutzen. Deshalb setzte der Mann, der in Richtung Bergstraße unterwegs war, den Blinker und wechselte von der rechten auf die linken Spur. Dieser linke Fahrstreifen ist jedoch zurzeit wegen einer Baustelle für den Gegenverkehr bestimmt, so dass es zu einem nahezu frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Kipper-Lkw kam.