Unfall in Mönchengladbach Rettungshubschrauber landet auf Autobahn 61

Die Autobahn war am Morgen zeitweise in Höhe der Anschlussstelle Nordpark in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr in Richtung Venlo wurde über eine Ausfahrt abgeleitet. Gegen 10.30 Uhr wurde die Vollsperrung in Fahrtrichtung Koblenz wieder aufgehoben, nachdem der Rettungshubschrauber wieder gestartet war.