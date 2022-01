Toter konnte nicht identifiziert werde : Fahrer stirbt bei mysteriösem Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Bei einem Verkehrsunfall in Mönchengladbach ist ein Fahrer ums Leben gekommen. Der Tote konnte noch nicht identifiziert werden. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Unfall auf der Hardter Landstraße ist am Freitagmorgen ein Mensch gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war die Person mit dem Auto gegen 8.30 Uhr von Hardt in Richtung Rheindahlen unterwegs, als der Wagen plötzlich über die Gegenfahrbahn auf einen Park- und Grünstreifen fuhr und mit einem dort abgestellten Lkw kollidierte. Die Wucht des Zusammenpralls sei so stark gewesen, dass der Pkw erheblich beschädigt wurde und in Flammen aufging, wie Polizeisprecher Wolfgang Röthgens unserer Redaktion sagte. Der Fahrer des Wagens starb noch am Unfallort. „Es ist gut möglich, dass der Aufprall schon todesursachlich war“, meinte der Polizeisprecher.