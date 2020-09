Viersener Straße in Mönchengladbach : Arbeiter stürzt auf Baustelle in Grube

Ein Bauarbeiter ist bei einem Unfall auf einer Baustelle an der Viersener Straße schwer verletzt worden. Foto: Sascha Rixkens

Windberg Bei einem Unfall auf einer Baustelle an der Viersener Straße ist ein Arbeiter drei Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer. Die Baustelle war bereits im Februar in die Schlagzeilen geraten, als ein angrenzendes Haus in die Baugrube zu stürzen drohte.

Auf einer Baustelle an der Viersener Straße ist ein Bauarbeiter am Donnerstagmorgen drei Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann hat sich dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr rückte um 6.46 Uhr zu der Baustelle aus, auf der im Februar ein Wohnhaus beschädigt wurde und drohte, in die Baugrube zu kippen.

Der Mann war so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte ihn auf der Baustelle transportfähig machen mussten. „Er wurde in eine Vakuummatratze gepackt, die den Körper stabilisiert“, berichtet Josef Straetmans von der Feuerwehr Mönchengladbach. Anschließend sei der Verletzte über eine Kunststofftrage schräg an der Feuerwehrleiter hochgezogen worden, die die Einsatzkräfte in die Grube gestellt hatten. Dann brachten die Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus.

Der Bauarbeiter hatte vor seinem Sturz Schalungsarbeiten durchgeführt, die einen Betonguss vorbereiten. Warum er in die Grube fiel, ist laut Feuerwehr bisher nicht geklärt.

